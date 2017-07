%%%BrandsOnSpeed holt sich Verstärkung an Bord%%%



(v.l.) Vera Uchytil, Stefan Pohl, Tanja Bensel, Zsófia Ender und Johanna Appenzeller (Foto: BrandsOnSpeed)

Die Stuttgarter Agentur BrandsOnSpeed rüstet personell auf. Fünf neue Mitarbeiter verstärken das Team in verschiedenen Bereichen. Erst vor kurzem hatte die Agentur den globalen Etats der Rheinmetall Group gewonnen. Mit Tanja Bensel und Stefan Pohl sind zwei neue Group Head an Bord.

Bensel war 13 Jahre bei Springer Fachmedien, München, und verantwortete die Automobiltitel, zuletzt als Leiterin Marketing. Anschließend war sie als Head of Marketing bei der Friedhelm Loh Group tätig und kümmerte sich um die Reorganisation zweier international agierender Abteilungen sowie um die Konzeption und Einführung einer globalen Digitalstrategie.

Stefan Pohl verfügt über langjährige Agenturerfahrung in den Bereichen Projekt-und Produktionsleitung, Corporate Publishing, sowie Marketing und Prozessmanagement. Zuletzt war er als geschäftsführender Gesellschafter bei CP Department in Stuttgart tätig und betreute dort Kunden wie Bentley und Sixt.

Ein weiterer Neuzugang in der Kundenberatung ist Johanna Appenzeller. Nach ihrem Studium der Werbung und Marktkommunikation an der Hochschule Pforzheim hat die gelernte Grafikdesignerin ihren Fokus auf strategische- und Finanzkommunikation gelegt. Sie betreute bei hw.design unter anderem zwei Geschäftsberichte der Siemens AG.

Mit Zsófia Ender kommt eine Spezialistin für Onlinemarketing und Dialogkommunikation in sozialen Netzwerken zu BrandsOnSpeed. Erste Erfahrungen sammelte sie als Social Media-Managerin bei der größten ungarischen Bank in Budapest. Zuletzt war sie als Onlinemarketing-Managerin beim Internetdienstanbieter 1&1 in Karlsruhe tätig.

Auch der Bereich Kreation erhält Verstärkung mit Vera Uchytil als Art Direktorin. Zuletzt war sie in den Bereichen Creative Concept, Editorial- und Corporate Design freiberuflich tätig und davor arbeitete sie unter anderem bei Blocher Blocher Partners.