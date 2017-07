%%%Lucas Petermeier ist Director Brand Experience bei OMG Fuse %%%

Lucas Petermeier, 33, verstärkt ab sofort als Director Brand Experience das Führungsteam von Fuse, den Spezialisten für Markeninszenierungen der Omnicom Media Group Germany. In seiner neuen Funktion soll Petermeier sich standort- und kundenübergreifend um die Bereiche Live Kommunikation, Sponsorships sowie Kooperationen kümmern. Er berichtet an Dominik Scholta, der die Geschäfte der OMG Fuse leitet.



Der diplomierte Sport- und Betriebswissenschaftler kommt von H&H Classics, einem internationalen Auktionshaus für klassische Oldtimer-Fahrzeuge, wo er zuletzt als Marketingleiter tätig war. Zuvor leitete Petermeier bei der Volkswagen in Group in China den Bereich Motorsport und Business Development. Dort hatte er bis 2016 die Verantwortung für die strategische Entwicklung des Geschäftsfeldes inne und war darüber hinaus für die Planung und Umsetzung von Marketingprojekten, Kooperationen und Partnerschaften zuständig. Zum Volkswagen Konzern wechselte er von Porsche Deutschland, wo er im Bereich Eventmarketing und Partnermanagement tätig war.



"Mit Lucas holen wir einen überaus kompetenten Global Player des Sponsoring- und Event-Geschäftes an Bord, und freuen uns, mit ihm die Führungsmannschaft der OMG Fuse zu komplettieren. Im Zuge des konsequenten Ausbaus unserer Content - Kompetenzen soll Lucas unseren Geschäftsbereich Live- Kommunikation auf diesem Weg maßgeblich vorantreiben", so Dominik Scholta, Managing Partner bei OMG Fuse.

"Als Teil der Omnicom Media Group Germany und durch die vielseitige Kundenstruktur bietet die OMG Fuse ein extrem spannendes Betätigungsfeld. Vor allem die enge Zusammenarbeit zwischen Live-, Digital- und Partnership-Experten im Rahmen interdisziplinärer Projekte bietet viel Potential – sowohl für unsere Teams, als auch für unsere Kunden“, sagt Petermeier.