Carola Korzenek wird Leiterin der Gesamtvermarktung der Mediengruppe Thüringen

Carola Korzenek wird zum 1. Oktober Leiterin der Gesamtvermarktung der Mediengruppe Thüringen in Erfurt (Funke Mediengruppe). Die 56-Jährige folgt auf Michael Dillmann, der diese Position derzeit interimsweise innehat, und berichtet direkt an Geschäftsführer Michael Tallai. Dillmann wird die Mediengruppe in Kürze verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Sein Vorgänger Maik Schmidt war bereits aus dem Unternehmen bereits im gegenseitigen Einvernehmen ausgeschieden.

Carola Korzenek kommt von der Mediengruppe Magdeburg, wo sie seit 2009 tätig ist. Dort arbeitet sie seit rund sechs Jahren als Anzeigenleiterin und war zuvor Gesamt-Regionalverlagsleiterin bzw. Regionalverlagsleiterin. Davor arbeitete sie 14 Jahre lang in verschiedenen Funktionen für die 'Lausitzer Rundschau' .