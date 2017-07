%%%Thilo R. Pomykala wird neuer Geschäftsführer von Underberg %%%

Die Semper idem Underberg GmbH, Hauptgesellschafter des Spirituosenanbieters Underberg, Rheinberg, ernennt Thilo R. Pomykala, 46, zum Geschäftsführer. Ihm zur Seite steht sein Geschäftsführungskollege Ralf Brinkhoff. Pomykala zeichnet in seiner Position für Marketing und Vertrieb des Familien- und Traditionsunternehmens verantwortlich.

Pomykala begann seine Karriere bei Unilever, Hamburg, und arbeitete dort fast zehn Jahre in verschiedenen Absatzpositionen, bevor er 2002 zur Hochland Deutschland GmbH mit Sitz in Heimenkirch in Bayern wechselte. Dort leitete er zunächst den Vertrieb, später führte er mehr als acht Jahre lang als Marketing Direktor Westeuropa die fünf Marken Hochland, Almette, Patros, Valbrie und Grünländer. Bevor Pomykala zu Underberg kam, war er Geschäftsleiter und Prokurist für Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung bei der Molkerei Meggle GmbH & Co KG, Wasserburg am Inn.

Zum Portfolio von Underberg gehören neben den Kernmarken Underberg und Asbach unter anderem auch Pitú, Xuxu, Grasovka und Riemerschmid. Außerdem vertreibt der Getränkehersteller in Deutschland gemeinsam mit dem Partner Rémy Cointreau S.A. Marken wie Rémy Martin, Cointreau und Metaxa. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit der ebenfalls in Rheinberg ansässigen Diversa Spezialitäten GmbH und der Team Spirit Internationale Markengetränke GmbH weitere Marken wie etwa Amarula, Moskovskaya und Southern Comfort auf dem Markt angeboten.