Kolle Rebbe: Lennard Wittgen steigt in die GF auf

Lennard Wittgen, 35, seit gut zwei Jahren Bodenleiter (Unit-Chef) bei Kolle Rebbe in Hamburg, ist in die Geschäftsführung berufen worden. Der frühere Leo-Burnett-Berater wird künftig zusammen mit Andreas Winter-Buerke die Führung und Ausrichtung der gesamten Agentur verantworten. Der studierte Diplom-Kaufmann ist für Kunden wie Audi, Aktion Mensch, Ritter Spot und TUI zuständig. Bevor Wittgen zu Kolle Rebbe kam, hat er für Leo Burnett das Büro in Berlin aufgebaut. Kolle Rebbe hat im vergangenen Jahr mit 290 Beschäftigten einen Honorar-Umsatz in Höhe von 34,8 Millionen Euro erwirtschaftet.

21.07.2017

