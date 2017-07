%%%Bauer Media: Suzana Dulabic leitet das Beauty-Ressort bei 'Cosmopolitan'%%%

Suzana Dulabic hat als Beauty Director die Leitung des Beauty-Ressorts bei der Bauer-Media-Zeitschrift 'Cosmopolitan' in München übernommen. Die 35-Jährige hatte zuvor die Leitung der Abteilung Communications & Content bei der PharmaFGP GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München inne. Die aus Karlsruhe stammende Dulabic, die nach dem Studium der Fächer Germanistik, Journalismus und Technik an der TH Karlsruhe von Herbst 2005 bis Herbst 2007 die Burda Journalisten-Schule absolvierte, war im Anschluss gut acht Jahre für das Haus Hubert Burda Media als Beauty-Redakteurin aktiv - zuletzt als stellvertretender Beauty Director in der 'InStyle'-Redaktion.

Die bisherige Cosmo-Beauty-Chefin Marie-Luise Wenzlawski, die als Freiberuflerin die Ressortleitung innehatte, scheidet aus.