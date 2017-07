%%%Bavaria Media: Carlos Hertel leitet den neuen Weltvertrieb%%%

Die Bavaria Media GmbH in Geiselgasteig bei München hat den TV-Weltvertrieb wieder in Eigen-Regie übernommen und knüpft nach dem Rückzug aus der Global Screen wieder an die frühere Weltvertriebs-Tradition an. Für die Leitung des "neuen Weltvertriebs" hat Bavaria-GF Dr. Rolf Moser einen ehemaligen "Bavarianer" gewonnen: Carlos Hertel. Der 46-jährige Diplom-Betriebswirt startete seine berufliche Karriere beim damaligen Bavaria-TV-Weltvertrieb unter der Leitung von Rosemarie Dermühl. 2003 wechselte Carlos Hertel von der Bavaria zur Telepool GmbH. Sechs Jahre später übernahm er bei der Tele München Gruppe als Head of International Sales den Weltvertrieb.

Dr. Rolf Moser, Geschäftsführer Bavaria Media GmbH: "Wir freuen uns, mit Carlos Hertel einen ehemaligen ‚Bavarianer‘ wieder zurück zu seinen Wurzeln geholt zu haben. Mit seiner Vielsprachigkeit, seinem weitreichenden Branchen-Netzwerk und seiner jahrelangen Vertriebserfahrung ist er der ideale Kopf für unsere neue internationale Vertriebseinheit."

Carlos Hertel: "Ich freue mich sehr, in die Bavaria zurückzukehren und auf die spannende Aufgabe, den TV-Weltvertrieb wieder erfolgreich am Markt zu etablieren. Angesichts des großen und attraktiven Rechtestocks der Bavaria Media und eines tollen Teams bin ich zuversichtlich, dass wir an unsere alten Erfolge anknüpfen und diese ausbauen werden."