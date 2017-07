%%%Thomas Koch gründet TKD Media%%%

Branchenurgestein Thomas Koch startet in Düsseldorf ein neues Projekt: TKD Media lautet der Name seiner auf digitale Kommunikation spezialisierten Mediaagentur, und sie verspricht "transparente, effiziente Lösungen für die digitale Ansprache von Zielgruppen auf der physischen Customer Journey". Der Fokus liegt auf Digital Out-of-Home-Medien, dem, so Koch, derzeit größten Wachstumsmarkt im Mediabereich.

TKD Media arbeitet unabhängig von Vermarktern und anderen Agenturen. Außenwerbepächtern und Medienvermarktern jeglicher Art. Koch ist Chairman und geschäftsführender Gesellschafter von TKD Media. Ab Herbst wird ein Co-Geschäftsführer das operative Business verantworten.





Thomas Koch ist seit 45 Jahren im Media-Business aktiv. Nach Stationen in namhaften Werbeagenturen, unter anderem als Mediachef bei GGK und Ted Bates Worldwide, machte er sich 1987 mit thomaskochmedia (tkm) selbständig. 2002 fusioniert Koch als CEO die Agentur mit Starcom zu tkmStarcom.





Nach seinem Ausstieg 2007 war er unter anderem Mitglied der Geschäftsleitung von Crossmedia, rief die Initiative Plural Media Services ins Leben, mit der er regierungsunabhängige Medien in Krisengebieten unterstützt und arbeitete als freier Berater Unternehmen, Agenturen und Medienhäuser. Thomas Koch ist Herausgeber des Branchenmagazins 'Clap', Buchautor und Kolumnist für Wirtschaftswoche und W&V.