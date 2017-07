%%%Laurent Boissier ist neuer Geschäftsführer bei Danone%%%

Laurent Boissier hat bei Danone Anfang Juli 2017 die Position des General Manager in der Milchfrischesparte in den Regionen DACH, Italien und Griechenland übernommen. Gleichzeitig hat Remco Louwers den neu geschaffenen Posten des Country Managers für Deutschland angetreten.

Laurent Boissier, 48, folgt als General Manager in der DACH-Region auf Albert Ragon. Seine Karriere startete Boissier 1993 bei Mars & Co als Strategy Consultant und war ab 1998 als Project Director bei der Boston Consulting Group tätig. Im April 2002 wechselte er als Strategic Planning Director zu Danone. Seine weiteren Stationen waren Marketing Project Director von Danone Benelux ab 2004 und General Manager der Milchfrischesparte von Danone Thailand ab 2007. Seit Juli 2014 war Boissier General Manager für die Danone Milchfrischesparte in der Türkei.

Der neue Country Manager Deutschland, Remco Louwers (Foto rechts), war bisher als Sales Director bei Danone tätig. In seiner neuen Position ist der 47-Jährige verantwortlich für den Umsatz und die Organisation der Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München. Louwers begann seine Karriere 1995 bei Procter & Gamble und verantwortete dort in zwölf Jahren verschiedene Positionen im Vertrieb in den Niederlanden und Deutschland – unter anderem als Senior Key Account Manager und Associate Director Customer Business Development. 2007 wechselte er als Sales Director zu Reckitt Benckiser nach Mannheim. Danach leitete Remco Louwers als Geschäftsführer für den Bereich DACH den Groh Verlag in Germering. Zuletzt war er seit 2014 als Sales Director Danone DACH tätig.