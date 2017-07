%%%Goldener Hirsch in Köln: Jost Köllner zu Obi, Marc Hergarden kommt von McCann%%%

Jost Köllner, viele Jahre Beratungschef und Geschäftsführer bei der Agentur Zum goldenen Hirschen in Köln, ist auf Industrieseite gewechselt. Er fungiert seit Anfang des Monats als Head of Content and Channels bei der OBI Group Holding, Wermelskirchen. Das verrät eine Eintragung auf dem Portal Xing.

Sein Nachfolger bei den Hirschen wird Marc Hergarden, bisher Client Service Director bei McCann in Düsseldorf. Eine Sprecherin der Hirschen Group bestätigt die Nachfolge bei der 40-köpfigen Agentur. Sie gehört zur Hirschen Group, Hamburg, die eine Beteiligung (49%) des WPP-Networks J. Walter Thompson ist.