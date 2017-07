%%%Pharma-Agenturen: Marktführer WEFRA holt neue Leute von Networks%%%

WEFRA in Neu-Isenburg, mit 135 Mitarbeitern die größte Pharma-Agentur Deutschlands, verstärkt ihre Tochtergesellschaften Classic und Digital in der mittleren Führungsebene. Anke Schrot startete als Etatdirektorin bei Classic, sie bringt 15 Jahre internationale Networkerfahrung (u.a. Saatchi & Saatchi und Leo Burnett) auf Kunden wie Novartis und Procter & Gamble/Wick mit. Schrot soll die strategische Markenführung und -entwicklung der Agentur ausbauen. Unter anderem betreut sie den frisch gewonnenen Etat von Ladival, der Sonnenschutzmarke von Stada. Lars Kopp, 37, bisher Head of Digital bei J. Walter Thompson, ist neuer CD bei Digital. Mit seinem Know-How sollen auch 'Digital-First'-Kampagnen entstehen.

Um die interdisziplinäre Beratung von Classic und Digital weiter zu verzahnen, stieg Marcus Sagitz intern zum Group Head Beratung von WEFRA Digital auf. Dort verantwortet er nun den Bereich Kundenberatung.

