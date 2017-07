%%%The&Partnership holt Andre Moreira als Europa-Kreativ-Chef%%%

Die Agentur-Gruppe The&Partnership hat Andre Moreira als Executive Creative Director (ECD) für den Toyota Etat engagiert. Moreira kommt vom Havas -Network, wo er in den letzten sechs Jahren als Global Creative Director für Kunden wie Peugeot oder Huawei tätig war. Davor hat für Agenturen wie 180 Amsterdam BBDO und Y&R gearbeitet. In seiner neuen Position als ECD wird Moreira für den Europa-Etat von Toyota verantwortlich sein, den die Agentur in 16 europäischen Märkten betreut.The&Partnership, deren Anteile zu 49 Prozent bei der britischen Agentur-Holding WPP liegen, gewann den rund 268 Millionen Euro schweren Europa Etat im November 2016. Die The&Partnership-Gruppe wird für die Bereiche Creative, Digital, Content und Media zuständig sein. Der Media-Etat wird die britische Media Planning & Buying Agentur m/Six betreuen, die ebenfalls zu WPP gehört und Teil der Agentur-Gruppe The&Partnership ist. Davor teilten sich die beiden Publicis Groupe -Agenturen Saatchi & Saatchi (Kreation) und Zenith (Media) den Kunden Toyota.