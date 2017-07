%%%McCann holt WPP-Kreativen als neuen Global Chief Growth Officer%%%

Die Interpublic Group (IPG) -Tochter McCann Worldwide engagiert Tony Southgate als neuen Global Chief Growth Officer. Southgate kommt von der WPP -Branding-Agentur Brand Union , wo er bis Mai 2017 als CEO tätig war. Bei McCann liegt der Fokus des neuen Global Chief Growth Officers auf den Bereichen New Business, Kundenbeziehungen und der Vereinfachung der Zusammenarbeit zwischen den Agenturen im IPG-Network. Southgate wird nicht nur für die Kreativ-Agenturen des McCann Network zuständig sein, sondern auch für den Digital-Shop MRM/McCann , die Experiental Division Momentum Worldwide, die Healtcare-Agentur McCann Health , das PR-Agentur-Network Weber Shandwick , die Consultancy FutureBrand , das Media-Network UM , das Produktion-Company-Network CRAFT , den Shopper Markting Shop ChaseDesign sowie die Entertainment-Agentur PMR•BNC. Southgate übernimmt die Aufgaben von Alex Lubar, der sich Global Chief Markting Officer nannte und Ende 2015 als CEO ins Londoner Office wechselte.Tony Southgate kam 2007 zu Brand Union. Zuvor arbeitete er als Managing Partner bei Third Eye Design (nannte sich später in Marque Creative um und gehört heute zur weltweiten Brand Development Agentur Starworks Group ). Er startete 2007 als Managing Director für Brand Union in Abu Dhabi, leitete später die Einheiten in Großbritannien und Ireland und würde schließlich CEO für Amerika, bevor er 2015 zum weltweiten Brand Union-CEO aufstieg.