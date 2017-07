%%%Birgit Priemer erweitert Chefredaktion von 'auto motor und sport'%%%

Birgit Priemer, bisher stellvertretende Chefredakteurin von 'auto motor und sport', leitet ab 1. August 2017 gleichberechtigt mit dem amtierenden Chefredakteur Ralph Alex die Redaktion des Autotitels aus dem Haus Motor Presse Stuttgart. Alex kümmert sich weiterhin schwerpunktmäßig als Blattmacher um das Printheft, der Aufgabenschwerpunkt von Priemer liegt auf dem Themenfeld der Neuen Mobilität. Sie soll ein Kompetenz-Center für den Bereich aufbauen und das Know-how der Redaktion hinsichtlich Autonomes Fahren, Vernetzung, Elektromobilität sowie Sharing-Angebote weiterentwickeln.

Priemer arbeitet bereits seit ihrem Studienabschluss bei 'auto motor und sport', zunächst als Nachrichtenredakteurin. Im Jahr 2000 übernahm sie die Leitung des Ressorts Test und Technik, drei Jahre später stieg sie zur Geschäftsführenden Redakteurin auf und wurde 2005 zur stellvertretenden Chefredakteurin ernannt.

"Die aktuellen und absehbaren, rasanten Veränderungen in der Industrie führen zu einem veränderten redaktionellen Anforderungsprofil an Automedien, das wir frühzeitig und umfassend antizipieren müssen", erklärt Tim Ramms, Leiter des Geschäftsbereichs Automobil bei der Motor Presse Stuttgart. "Ich bin deshalb sehr froh, mit Birgit Priemer eine exzellente Expertin für neue Mobilität an der Spitze von 'auto motor und sport' zu wissen."