Christiane Grün leitet 3M in der DACH-Region

Christiane Grün, 56, leitet seit Monatsbeginn als Managing Director die DACH-Region des Multitechnologiekonzerns 3M. Sie verantwortet damit von Neuss aus das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Grün war zuletzt seit 2014 Managing Director von 3M im Vereinigten Königreich und Irland. Für 3M ist sie bereits seit 1984 in verschiedenen Führungspositionen in der Forschung und im Bereich Marketing und Vertrieb tätig.