%%%Roland Nelles wird neuer US-Chefkorrespondent für Spiegel Online %%%

Das News-Portal Spiegel Online, Hamburg, nimmt Veränderungen an der Besetzung seiner Korrespondentenbüros in Berlin und Washington vor: Nach acht Jahren als Ressortleiter Politik und Leiter des Berliner Büros wechselt Roland Nelles, 45, als Chefkorrespondent nach Washington D.C. Die Büroleitung in der Hauptstadt übernimmt zum 1. August Stefan Kuzmany, 44, der weiterhin auch den Bereich Meinung und Debatte verantwortet.

Das Politikressort von Spiegel Online wird fortan von Berlin aus von Sebastian Fischer, 38, und Philipp Wittrock, 42, geleitet. Der bisherige Washington-Korrespondent. Veit Medick, 37, geht zurück ins Hauptstadtbüro des 'Spiegel'.

Auch in der Hamburger Spiegel Online-Zentrale gibt es Veränderungen: Johannes Korge, 36, wird stellvertretender Ressortleiter Politik. Er löst Olaf Kanter, 54, ab, der zum Chef vom Dienst ernannt wurde.



"Mit dem neuen Team werden wir unsere Berichterstattung aus Berlin weiter verstärken und ihr neue Impulse geben. Zugleich steigt die Bedeutung der US-Politik für die Welt. Ich freue mich sehr, dass wir mit Roland Nelles einen so erfahrenen und kompetenten Kollegen für die Rolle des US-Korrespondenten gewinnen konnten", sagt Barbara Hans, Chefredakteurin von Spiegel Online.