%%%Interone: Christian Messerschmidt kommt als Director Strategy von Geometry%%%

Interone verstärkt sich mit Dr. Christian Messerschmidt, 37, als Director Strategy. Er kommt von Geometry Global und soll in der neu geschaffenen Position ab sofort Kunden wie BMW, E.ON und die HypoVereinsbank in strategischen Fragen rund um die Customer Journey und die digitale Transformation beraten. Mit seinem Einstieg übernimmt Messerschmidt zudem die Leitung der Strategie-Einheit der BBDO Germany-Tochter in Hamburg.

"Christian Messerschmidt ist ein erfahrener Digitalstratege, der auf Basis von Daten das Nutzerverhalten als komplexes Zusammenspiel von Kanalspezifika und Gerätepräferenz für eine Marke systematisieren und entsprechend gewinnbringende Lösungsansätze entwickeln kann. Verbunden mit seiner Forschungs-Expertise ist er ein großer Gewinn für Interone", sagt Frank Wolfram, CEO von Interone. "Proud to be digital – das ist einer der zentralen gemeinsamen Nenner von Interone und meiner Person. Digitale Services sind der Schlüssel zu einer guten Customer Experience bei nahezu allen Produkten von großen Playern wie BMW und E.ON", sagt Messerschmidt.

Der Neue hat Betriebswirtschaft an der Johann Wolfgang von Goethe Universität in Frankfurt/Main studiert und promovierte dort am Lehrstuhl für Electronic Commerce. Hier forschte er unter anderem auf dem Gebiet der Adaption innovativer Technologien und entwickelte neue Methoden zur Analyse von Konsumentenpräferenzen. 2012 stieg er bei der Agentur SinnerSchrader in Hamburg ein, wo er bis Ende 2015 als Analyst und später als Senior Strategist tätig war. Im Januar 2016 wechselte Messerschmidt zu Geometry Global Hamburg, wo er sich als Director Digital Strategy mit der Erstellung und Optimierung der Customer Experience beschäftigt hat.