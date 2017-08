%%%Karstadt: Ex-Douglas-Chefin Claudia Reinery übernimmt als COO Marketing und Vertrieb %%%



Claudia Reinery kehrt zurück zu Karstadt (Foto: Douglas)

Claudia Reinery dockt im September bei Karstadt Warenhaus als Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsführung an, in der sie die Bereiche Einkauf, Vertrieb und Marketing verantworten wird. In ihrer künftigen Funktion, in der sie das Handelshaus besonders für den Omnichannel-Markt der Zukunft fit machen soll, arbeitet sie mit Einkaufschef Jörg Peter Schmiddem und Vertriebschef Thomas Wanke sowie dem Marketing-Team zusammen. Die Agentursituation bei Karstadt ist derzeit offen.

Für Reinery, die erst vor wenigen Monaten als CEO der Parfümeriekette Douglas ausgeschieden war, ist es eine Rückkehr als alte Wirkungsstätte: Für Karstadt hatte die Managerin lange in verschiedenen Führungspositionen in Einkauf, Vertrieb und Marketing gearbeitet, bis sie 2009 zum Konkurrenten Galeria Kaufhof wechselte, wo sie Mitglied der Geschäftsführung und Chief Sales und Marketing Officer war.

Bei Karstadt ergänzt Reinery die Geschäftsführung um CEO Dr. Stephan Fanderl und CFO und Arbeitsdirektor Miguel Müllenbach.