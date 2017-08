%%%Jetzt offiziell: Jochen Sengpiehl zurück zu VW%%%

Jochen Sengpiehl, 50, wird zum 1. September 2017 neuer Leiter Marketing der Marke Volkswagen Pkw. Er folgt auf Xavier Chardon, 45, der zum 1. September die Leitung des Projekthauses 'Digitalization China' der Marke Volkswagen Pkw in Peking übernimmt.

Sengpiehl, über dessen Wechsel zu VW wir bereits berichteten, ist Diplom-Betriebswirt und verfügt über umfassende Marketing-Erfahrung. Seine berufliche Laufbahn begann er 1995 bei Nissan in den Niederlanden. Nach Stationen bei BBDO und DaimlerChrysler berief ihn Volkswagen erstmals 2006 zum Leiter des Marketings. 2010 wechselte Sengpiehl in die Selbständigkeit, ab 2014 verantwortete er das Marketing von Hyundai in Europa.