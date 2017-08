%%%Grey gönnt sich neuen globalen CEO zum 100-jährigen Jubiläum%%%

Die WPP-Tochter Grey feiert heute (1. August 2017) ihr 100-jähriges Bestehen und gönnt sich zum Jubiläum einen neuen "globalen CEO": Der 45-jährige Michael Houston rückt vom Global President zum Global CEO der Grey Group auf und ist somit einer der jünsten CEOs in der Werbe-Welt. Er ist Nachfolger von James R. Heekin, der 2005 das Amt des Global-CEO bei Grey übernahm und künftig als Executive Chairman der Agentur-Gruppe fungiert.



Als weltweiter CEO wird Houston für über 430 Büros sowie rund 6500 Mitarbeiter des Networks verantwortlich sein. Der Absolvent der University of Kansas war in den 90er Jahren bei Y&R bzw. der Y&R-Schwester Landor als Berater und New-Business-Manager aktiv und "holte" während dieser Zeit rund eine Milliarde Dollar an Neugeschäft ins Haus.

Michael Houston kam 2007 als globaler Chief Markting Officer (CMO) zu Grey und wurde vier Jahre später Managing Dircetor im New Yorker Office und stieg 2012 zum Chief Operating Officer (COO) auf. Im Februar 2016 wurde er zum Global President befördert, nachdem er zuvor als CEO für Nordamerika tätig war.



Im August 1917 gründeten Larry Valenstein und Arthur Fatt die Agentur als Grey Studios. 1925 wurde der Agentur-Name in Grey Advertising geändert. 1956 gewann Grey dann seinen ersten Top-Kunden: Procter & Gamble. 1970 übernahm der legendäre Ed Meyer den Job des CEO und baute Grey zum weltweiten Network aus. Seit 2005 gehört Grey zur WPP-Holding, die damals das Network für 1,3 Milliarden Dollar kaufte und den Mitbieter Havas ausstach.