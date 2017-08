%%%DJV-NRW: Volker Kah grüßt als neuer Geschäftsführer %%%

Beim DJV-Landesverband (Deutscher Journalisten Verband) Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf hat Volker Kah das Amt des Geschäftsführers übernommen. Der 44-jährige gelernten Journalist war zuletzt Leiter der Medienwerkstatt Ostalb GmbH & Co. KG in Aalen. Volker Kah kennt den DJV-NRW aus fast 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit, sechs Jahre lang war er stellvertretender Landesvorsitzender. Vom Vorgänger Karl Zimmermann hatte sich der DJV-NRW im April 2017 "wegen Unregelmäßigkeiten in der Verwendung von Finanzmitteln" mit sofortiger Wirkung getrennt. „Wir sind froh, mit Volkmar Kah einen DJV-Insider gewonnen zu haben, der den Verband bestens kennt und sich mit ihm identifiziert“, erklärt Landesvorsitzender Frank Stach. „Sein beruflicher Hintergrund als Journalist mit Management-Erfahrung ist genau das, was wir uns für einen Geschäftsführer wünschen."

Gleichzeitig wertet der DJV-NRW die Position des stellvertretenden Geschäftsführers und Justiziar Christian Weihe auf. Weihe berichtet künftig auch direkt an den Landesvorstand. Der 45-jährige Volljurist ist seit 2002 Justiziar beim DJV-NRW, seit 2016 stellvertretender Geschäftsführer. Er hatte im April vorübergehend die Leitung des DJV-NRW übernommen, nachdem der Verband sich vom damaligen Geschäftsführer Karl Zimmermann wegen Betrugsvorwürfen getrennt hatte. „Nun wird sich Christian Weihe wieder verstärkt der Rechtsberatung unserer Mitglieder und den Tarif-Verhandlungen widmen. Mit dieser Neuaufstellung stärken wir beide Bereiche, denen sich der DJV-NRW verpflichtet fühlt“, erklärt der Landesvorsitzende Frank Stach.