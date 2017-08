%%%Ringier Axel Springer Schweiz ernennt neuen Chief Digital Officer%%%

Die digitalen Angebote des Zeitschriftenhauses Ringier Axel Springer Schweiz, Zürich, stehen zukünftig unter der Verantwortung von Michael Moersch. Der 35-Jährige tritt seine neue Aufgabe spätestens zum 1. Januar 2018 an. Moersch folgt auf Leeor Engländer, der das Unternehmen verlassen und sich neuen Aufgaben zuwenden wird. In seiner Position berichtet Moersch direkt an Ralph Büchi, CEO von Ringier Axel Springer Schweiz.

Zuletzt war der Jurist Moersch seit 2015 bei der Verlagsgruppe Handelsblatt, Düsseldorf, als Head of Corporate Marketing & Sales tätig. In dieser Funktion verantwortete er die Entwicklung neuer Vertriebs- und Kooperationskonzepte sowie das Business Development für digitale Geschäftsmodelle. Davor arbeitete er drei Jahre lang in verschiedenen Leitungsfunktionen im Bereich Kundenbindung/CRM und Kundenmanagement mit Fokus auf digitale Produkte und Services bei Axel Springer in Berlin.