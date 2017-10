%%%Thomas Norgall neuer Leiter für Corporate Communications bei Strichpunkt %%%

Seit Anfang September verstärkt Thomas Norgall das Team von Strichpunkt in Berlin. Bei der Designagentur soll er als Head of Corporate Communications den Bereich insbesondere in inhaltlich-journalistischer Sicht weiter ausbauen.

Vor seinem Wechsel war Norgall als Creative Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei dem Content Marketing-Dienstleister MPM in Mainz tätig. Frühere Stationen waren wirDesign in Braunschweig und Kuhn, Kammann & Kuhn in Köln. Norgall hat in den vergangenen zehn Jahren für rund 50 Unternehmen in Deutschland und der Schweiz die Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte realisiert. Zu seinen Kunden zählten unter anderem Brenntag, Clariant, Deutsche Börse, Evonik, ING-DiBa, Metro, SAP, Sulzer und TÜV Süd.