%%%CP+B engagiert neuen globalen Chief Creative Officer%%%

Das Agentur-Network Crispin Porter + Bogusky (CP+B) mit Stammsitz in Boulder, Colorado, hat Linus Karlsson von MING als neuen globalen Chief Creative Officer (CCO) engagiert. Damit hat CP+B nunmehr eine schwedische Doppel-Spitze, denn Linus Karlsson wird zusammen mit dem Global CEO Erik Sollenberg die Agentur-Gruppe leiten. Sollenberg kam im August 2017 von der schwedischen Agentur Forsman & Bodenfors mit Sitz in Göteburg zur Agentur-Gruppe CP+B, die wiederum zur Agentur-Holding MDC Partners gehört.



Zuletzt arbeitete Linus Karlsson als CCO bei der MING Utility & Entertainment Group, einem Kreativ-Shop mit Sitz in New York, den er 2014 mitgegründet hat. Davor war er als Creative Chairman bei Commonwealth/McCann tätig, wo er für den weltweiten Chevrolet-Etat verantwortlich war. Davor arbeitete Linus Karlsson als CCO of Global Brands für McCann Erickson. 2003 war er Mitgründer der renommierten Kreativ-Agentur Mother New York.

Die Agentur-Holding MDC Partners holt nicht nur den Top-Kreativen Linus Karlsson an Bord, sondern kauft über seine Tochter Plus Production auch den Kreativ-Shop MING. Brain DiLorenzo, CEO bei MING, wird die Agentur weiterhin führen .



CP+B ist mit acht Offices weltweit präsent. Neben dem Hauptsitz in Boulder gibt es weitere Büros in London, Kopenhagen, Miami, Los Angeles, Brasil, Hong Kong und Peking. Die schwedische Agentur Forsman & Bodenfors fungiert zudem als strategischer Partner von CP+B. Bekanntlich hatte MDC den schwedischen Kreativ-Shop Mitte 2016 übernommen und strategisch mit CP+B "verbandelt".