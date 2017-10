%%%Trauer um den legendären Condè Nast-Verleger SI Newhouse%%%

Am Sonntag, dem 1. Oktober 2017, ist der legendäre Zeitschriften-Verleger Samuel Irving Newhouse Jr. nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren verstorben – fünf Wochen vor seinem 90. Geburtstag am 8. November 2017. SI Newhouse war der Kopf hinter dem Verlagshaus Condé Nast, das sein Vater 1959 kaufte. Aus dem einst kleinen Zeitschriften-Haus mit vier Magazinen baute SI Newhouse ein Zeitschriften-Power-Haus mit weltweiter Geltung, zu dem so renommierte Titel wie 'Vogue', 'GQ', 'Vanity Fair', 'Architectural Digest', 'The New Yorker' oder 'Condè Nast Traveller' gehören. Heute ist Condè Nast mit 140 Magazinen und 100 Websites in 30 Ländern präsent. Als SI Newhouse den Verlag übernahm, waren es gerade mal sechs Länder.

1978 kaufte er den US-Buchverlag Random House für überschaubare 60 Millionen Dollar, nur 20 Jahre später verkaufte er den Verlag für beachtliche 1,4 Milliarden Dollar an den Medien-Konzern Bertelsmann.

Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Donald Newhouse erbte SI das vom Vater aufgebaute Medien-Unternehmen Advance Publications, dem neben Condè Nast noch eine Reihe regionaler Zeitungshäuser in den USA sowie 25 Prozent am Medien-Konzern Discovery gehören. Mit einem Vermögen von über 12 Milliarden Dollar zählt die Familie zu den reichsten Bürgern in den USA.

Einen lesenswerten Nachruf hat Jonathan Newhouse, der heutige Chairman und CEO von Condè Nast auf der wired-Website publiziert.