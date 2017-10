%%%Grayling bestellt Jonathan Sanchez als neuen Creative & Strategic Director %%%

Die Kommunikationsberatung Grayling mit hiesigem Sitz in Frankfurt holt Jonathan Sanchez als Creative & Strategic Director für Kontinentaleuropa an Bord. Der gebürtige Brite mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung auf drei Kontinenten (Europa, Amerika und Asien) wird insbesondere für den DACH-Raum tätig sein, wo Grayling großes Wachstumspotential im Bereich Consumer Brands sieht. In seiner neuen Rolle bei Grayling wird Sanchez sowohl an Jan Simunek, CEO von Grayling Continental Europe, als auch Frank Schönrock, CEO von Grayling Deutschland, berichten und hat seinen Sitz im Frankfurter Büro der deutschen Dependance.

Sanchez bekleidete zuvor Führungspositionen in globalen Marketing- und Kommunikationsagenturen (Havas und deren Vorgänger, Euro RSCG, JWT Worldwide und Edelman), in internationalen Technologieunternehmen sowie in weltweit agierenden FMCG-Unternehmen (z. B. Unilever). Zudem ist er auch ein Spezialist für Nachhaltigkeitskommunikation.