%%%Stefan Plöchinger wird Leiter Produktentwicklung in der Spiegel-Gruppe%%%

Stefan Plöchinger, 41, derzeit Mitglied der Chefredaktion der 'Süddeutschen Zeitung' für digitale Projekte und Chefredakteur von SZ.de, wird Leiter Produktentwicklung in der Spiegel-Gruppe, Hamburg. Er tritt im Laufe des ersten Quartals 2018 die neu geschaffene Position, in der er auch das Produktmanagement verantwortet, an und verstärkt das Führungsteam von Geschäftsführer Thomas Hass.

Seine journalistische Laufbahn begann Stefan Plöchinger 1995 als Lokalreporter bei der 'Süddeutschen Zeitung'. Von 1997 bis 2001 absolvierte er die Deutsche Journalistenschule in München. Danach war er Politikredakteur bei der „Abendzeitung“, von 2004 bis 2006 im CvD-Team bei der 'Financial Times Deutschland' tätig und danach Chef vom Dienst, Textchef und Geschäftsführender Redakteur bei Spiegel Online. Seit 2011 ist Plöchinger Chefredakteur von SZ.de und seit 2014 auch Mitglied der Chefredaktion der 'Süddeutschen Zeitung'. Dort ist er für die digitalen Projekte verantwortlich.