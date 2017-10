%%%FAZ benennt neue Leitung in den Bereichen 'Professional Publishing' und 'Neue Geschäftsfelder'%%%



Hannes Ludwig, Miriam Goetz (Foto: Andreas Varnhorn/FAZ)

Das Professional Publishing-Geschäft der FAZ steht fortan unter der Leitung von Hannes Ludwig. Der 42-Jährige soll in der Funktion des Bereichsleiters den Ausbau der Unternehmenssparte forcieren. Seit 2016 verantwortet Ludwig bereits gemeinsam mit André Hülsbömer das FAZ-Tochterunternehmen Frankfurt Business Media (FBM). Zudem war Ludwig seit April 2014 für den Bereich 'Neue Geschäftsfelder' der FAZ zuständig. In dieser Position hat er die Entwicklung der Produkte 'FAZ Plus', 'FAZ Woche', dem regionalen Magazin 'FAZ Metropol' und dem Magazin 'Frankfurter Allgemeine Quarterly' vorangetrieben.



In diesem Zuge übernimmt Miriam Goetz, 34, von Ludwig die Leitung des Bereiches 'Neue Geschäftsfelder' der FAZ. Zuvor war Goetz beim Deutschen Anwaltverlag & Institut der Anwaltschaft GmbH, Bonn, tätig und leitete das Kooperationsmanagement. Dort verantwortete sie den Aus- und Aufbau von Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte. Davor betreute sie unter anderem bei Gruner+Jahr, Hamburg, verschiedene Aufgaben im Bereich Business Development, Vermarktung und Produktmanagement für digitale und non-digitale Produkte.