%%%FAZ stellt Geschäftsführung des Frankfurt Business Media (FBM)-Verlags und des FAZ-Instituts neu auf%%%



André Hülsbümer, Dominik Heyer, Hannes Ludwig (von links) (Foto: FAZ/Andreas Varnhorn)

Nachdem bereits in den Bereichen 'Professional Publishing' und 'Neue Geschäftsfelder' Führungspositionen neu besetzt wurden, kommt es auch in der Geschäftsführung von FAZ-Tochtergesellschaften zu Personalveränderungen: André Hülsbömer gibt die Geschäftsführung des FAZ-Fachverlags Frankfurt Business Media (FBM) und des FAZ-Instituts auf eigenen Wunsch zum Jahresende ab. Stattdessen leitet Dominik Heyer ab dem 1. Januar 2018 als zweiter Geschäftsführer die FBM, Hannes Ludwig übernimmt Hülsbömers Chefposten im FAZ-Institut. Hülsbömer, der sich fernab der Medienbranche selbständig machen möchte, war 2001 an der Gründung der Frankfurt Business Mesia beteiligt und baute das Unternehmen zu einem der führenden Fachverlage für Wirtschaft und Finanzen aus.

Dominik Heyer, 36, wird gemeinsam mit Hannes Ludwig den Fachverlag Frankfurt Business Media (FBM) leiten. Heyer nimmt die Aufgabe zusätzlich zu seiner Geschäftsbereichsleitung Sales bei der FBM wahr, die er seit 2015 innehat. Der Diplom-Medienwirt ist seit 2012 bei der FBM tätig. Heyer startete seine Laufbahn als Geschäftsführer verschiedener Start-ups.

Hannes Ludwig, 42, führt das FAZ-Institut ab 2018 in Zusammenarbeit mit Gero Kalt. Diese Aufgabe wird er neben seiner Tätigkeit als FAZ-Bereichsleiter 'Professional Publishing' ausführen. Zudem verantwortet Ludwig seit 2016 gemeinsam mit André Hülsbömer Frankfurt Business Media.