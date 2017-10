%%%Gernot Lenz wird CEO der s.Oliver Group %%%

Gernot Lenz übernimmt zum 1. Januar 2018 Geschäftsführung der s.Oliver Group mit Sitz in Rottendorf. In dieser Funktion verantwortet er alle Marken der s.Oliver Group, zu deren Portfolio neben den s.Oliver, Q/S designed by und Triangle auch Comma und Liebeskind Berlin gehören. Lenz übernimmt von Armin Fichtel, der seit Juni 2015 CEO des Unternehmens war.

Lenz hatte in den vergangenen zehn Jahren verschiedene Führungspositionen in der PVH Corp. inne, zuletzt war er seit 2014 Chief Operating Officer für Tommy Hilfiger Global und seit 2013 für PVH Europe. Bevor er 2007 zu PVH wechselte, arbeitete er sieben Jahre lang bei der Unternehmensberatung Bain & Company.