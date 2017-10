%%%Oliver Bruns leitet die Geschäfte der Edelmann GmbH%%%

Oliver Bruns ist neuer CEO der Edelmann GmbH, Heidenheim. Er hat den Vorsitz der Geschäftsführung am 1. Oktober von Dierk Schröder übernommen, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte.

Der gelernte Diplom-Kaufmann Bruns war im Bayer Konzern zum überwiegenden Teil in der Kunststoff-Division tätig und einige Jahre in Asien sowie Mittelosteuropa aktiv. In den letzten Jahren hatte Oliver Bruns verschiedene Leitungsfunktionen in der Verpackungsindustrie inne. In seiner letzten Position leitete er als CEO und Chairman of the Board die Jindal Films Europe, ein führendes internationales Unternehmen im Bereich von Verpackungs- und Etikettenfolien.

Kaufmännischer Geschäftsführer für die Ressorts Controlling, Finanzen, Informationstechnik und Personalwesen ist unverändert Marcus B. Teschner.