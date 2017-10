%%%Erik Groeneveld, bisher GF bei UDG, wechselt zu diconium%%%



Erik Groeneveld war bisher Geschäftsführer der United Digital Group UDG (Foto: diconium)

Erik E. Groeneveld, 39, verantwortet ab sofort bei diconium digital solutions den Ausbau und die Pflege sämtlicher Kundenbeziehungen. In seiner Funktion als senior director customer engagement gehören Sales und Pre-Sales zu seinen Aufgaben sowie Account Management und Partner Management. Zuvor arbeitete Groeneveld als Geschäftsführer bei der United Digital Group (UDG), wo bekanntlich eine Reorganisation stattfand (hier mehr). Fast gleichzeitig hat CEO Jessica Peppel-Schulz die Agenturgruppe verlassen. Vor UDG arbeitete Groeneveld bei SinnerSchrader (u.a. als Standortleiter und Mitglied der Geschäftsleitung). Während seiner Karriere betreute er Kunden wie Skoda, Deutsche Bank, Continental und Telefonica zusammen.

Im Rahmen seiner neuen Tätigkeit – von Hamburg und Stuttgart aus – wird Groeneveld ein Team von 20 Mitarbeitern leiten. "Für seinen Job bringt Erik die besten Voraussetzungen mit: Seit über zehn Jahren betreut er Kunden in Fragen der digitalen Ausrichtungen und kann diese Erfahrungen hervorragend bei uns einbringen und weitere Impulse setzen. Wir freuen uns, dass wir einen so hochkarätigen Digitalexperten für unser agiles Umfeld begeistern konnten“, sagt diconium digital solutions Chef Markus Böhm.

Die diconium group hat ihre Zentrale in Stuttgart, Niederlassungen hierzulande gibt es z.B. in Hamburg und Berlin. Im Ausland wurde gerade eine in San Jose gegründet (hier mehr).

Aufgrund seiner Expansion hat diconium alle Chancen, im nächsten Jahr unter die Top 5 Internetagenturen in Deutschland aufzusteigen. 2016 schloss sie mit einem Honorarumsatz von rund 60 Millionen Euro (600 Mitarbeiter) weitweit ab.