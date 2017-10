%%%Thorsten Sperlich kommuniziert für die Grohe AG%%%

Thorsten Sperlich, 43, ist seit dem 1. Oktober Leiter der Unternehmenskommunikation der Grohe AG, Düsseldorf. In seiner Funktion als Chief Communications Officer ist er verantwortlich für die interne und externe Kommunikation des Anbieters von Sanitärarmaturen.

Sperlich war zuvor als Managing Director bei Ketchum Pleon tätig. Dort leitete er erst den Standort in Berlin; später wechselte er als stellvertretender Leiter in das Düsseldorfer Büro. Zuvor war er bei Coca-Cola Deutschland Head of Brand PR und Director des Coca-Cola Happiness Instituts. Bei Coca-Cola Deutschland verantwortete er Marken wie Coca-Cola, Fanta, Lift und ViO. Seine Karriere startete der gelernte Kommunikationswissenschaftler 2006 bei Scholz & Friends Agenda.