%%%Scania Deutschland Österreich: Lise Marie McLoughlin Nielsen wird Direktorin Kommunikation und Marketing%%%

Beim Lastwagen-Konzern Scania, einer Tochter des Volkswagen-Konzerns, wird Lise Marie McLoughlin Nielsen, 48, am 1. November 2017 für die Region Deutschland und Österreich die Position Direktorin Kommunikation und Marketing übernehmen und damit auch Mitglied des management-Teams der Scania Business Unit. Lise Marie McLoughlin Nielsen, derzeit Marketing and Communication Manager bei Scania Dänemark, folgt auf Mikael Lundqvist, der das Unternehmen nach über elf Jahren verlassen hat, um eine neue berufliche Aufgabe außerhalb der Scania-Organisation zu übernehmen. Die Deutschland/Österreich-Zentrale von Scania befindet sich in Brunn am Gebirge (Österreich).

Die Auto-Marketing-Expertin McLoughlin Nielsen war bereits von 1999 bis 2008 als Marketing Koordinator für Scania Dänemark tätig. Danach arbeitete sie fünf Jahre als Marketing and Communication Manager bei der Ford Motor Company Danmark.

Seit 2013 ist sie erneut für Scania Dänemark tätig und verantwortet als Marketing and Communication Manager die Bereiche interne und externe Kommunikation, Presse, Kundenevents sowie Employer Branding.