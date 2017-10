%%%Klaus Gollwitzer verantwortet das Marketing bei Velux Deutschland%%%

Klaus Gollwitzer leitet seit Anfang Oktober das Marketing der Velux Deutschland GmbH, Hamburg. In dieser Position berichtet er direkt an Dr. Sebastian Dresse, Geschäftsführer des Fensterherstellers.

Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann studierte Gollwitzer Marketing und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Hof – University of Applied Science. Der 40-Jährige kommt von der Rehau AG im oberfränkischen Rehau, wo er zuletzt als Head of Marketing Communications & Corporate Communications tätig.