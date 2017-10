%%%Erwin Hinteregger wird Chief Marketing Officer bei Tchibo %%%

Tchibo bekommt einen neuen Marketingchef: Erwin Hinteregger, 48, wird den Posten Chief Marketing Officer übernehmen. Das bestätigt der Hamburger Konzern auf Nachfrage dieser Redaktion. In seiner neuen Position wird Hinteregger die Führung der Marke Tchibo über alle Produktsegmente und Vertriebe hinweg verantworten.

Der studierte Betriebswirt gilt als Cross-Channel- und E-Commerce-Spezialist, mit profunden Kenntnissen im Konsumgüter- wie auch im Handelsbereich. "Seine Expertise in der Verknüpfung von stationären und online Vertrieben und seine weitreichende internationale Erfahrung werden dabei von großem Nutzen sein", sagt Tchibo CEO Thomas Linemayr.

Derzeit ist Hinteregger noch verantortlich für das Marketing der Aldo Group. Der Manager arbeitet seit 2014 für den kanadischen Schuhhändler. Seine Karriere startete er als Junior Brand Manager bei Beiersdorf. Weitere Stationen waren unter anderem Mars und Wrigley sowie Luxottica.

Zudem wird Senay Tansu, Geschäftsführerin Non Food, aus Geschäftsführung der Tchibo GmbH ausscheiden - auf eigenen Wunsch, wie es von Seiten des Konzerns heißt. Tansu war seit 2004 für Tchibo tätig. Zunächst baute sie als Landesgeschäftsführerin erfolgreich das Türkeigeschäft auf, bevor sie 2015 in die Gruppengeschäftsführung wechselte und die Verantwortung für das Non Food Geschäft übernahm.