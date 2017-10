%%%Freddy Friedman wird Chief Product Officer bei Smaato%%%

Smaato, die Real-Time Advertising Plattform mit Sitz u.a in Hamburg, San Francisco und Singapur, hat Freddy Friedman mit sofortiger Wirkung zum Chief Product Officer (CPO) ernannt. Der Experte für AdTech-Produktstrategie und ehemalige CPO der Glispa Global Group, ist Smaato-CEO Ragnar Kruse direkt unterstellt und verantwortlich für die Aufsicht über Smaatos globale Produktentwicklung sowie die Strategie für Werbetechnologie.

Friedman bringt bei Smaato über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Produktführerschaft in der gesamten digitalen und mobilen Branche ein. Beim Mobile Advertising-Spezialisten wird er künftig die Themen mobile Werbung und das Produkterlebnis des Unternehmens als führende Kraft durch die nächste Entwicklungsphase leiten.

"Wir freuen uns, Freddy Friedman in einer Zeit an Bord zu holen, in der das Unternehmen von rapidem Wachstum und Dynamik geprägt ist", so Smaato-CEO und Mitgründer Ragnar Kruse. "Sein analytisches Denken, seine Kundenorientierung sowie seine nachgewiesenen Erfolge im Mentoring und der Förderung von Produktteams machen ihn zum idealen Kandidaten für die globale Expansion an der Seite von Smaatos ausgezeichnetem Führungsteam."