%%%Dentsu Aegis: Michael Komasinski wird neuer EMEA-President bei der Tochter Merkle %%%

Die Data-Performance-Marketing-Agentur Merkle engagiert Michael Komasinski als neuen President für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). Komasinski folgt auf Tim Berry, der die Dentsu-Tochter Anfang 2018 verlassen wird.In seiner neuen Position wird Komasinski unter anderem die Expansion in der EMEA-Region managen wie etwa weitere Agentur-Übernahmen sowie die Eröffnung neuer Standorte. Zuvor war er weltweiter Chief Operating Officer bei Merkle und für Business Performance, Capability Development und Service-Angebote in den USA und Europa verantwortlich.Merkle gehört seit August 2016 zur britisch-japanischen Holding Dentsu Aegis Network und ist mit Büros an den europäischen Standorten London, Bristol, Barcelona, Madrid und Gijon vertreten. Darüber hinaus ist das Merkle-Network auch in den USA und Asien präsent.