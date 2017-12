%%%Timo Lommatzsch steigt bei MT-Medien ein%%%

Lommatzsch bringt über 18 Jahre Kommunikationserfahrung in Agenturen und Unternehmen mit, hat u.a. die Allianz, Beiersdorf, Olympus, Vattenfall und die VGH beraten. In den letzten sechs Jahren war er Geschäftsführer Beratung/Strategie bei Orca von Loon Communications in Hamburg. Sein Wissen im Bereich Digital/Social Media teilt der 42-Jährige daneben auch in Workshops und Seminaren und in seinem Podcast "Kommunikation, PR und Marketing in Zeiten des digitalen Wandels" ( http://talkingdigital.de/ ).