Dr. Marc Jan Eumann wird neuer Direktor der LMK Rheinland-Pfalz

Die Versammlung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen hat in ihrer Sitzung am 4. Dezember Dr. Marc Jan Eumann zum Direktor der LMK gewählt. Der SPD-Politiker und vormalige NRW-Medienstaatssekretär tritt für eine Amtsperiode von sechs Jahren an. Darüber hinaus wurde Harald Zehe als Stellvertretender Direktor der Landesmedienanstalt gewählt.

Der Vorsitzende der Versammlung, Albrecht Bähr, sagt: "Mit dem neuen Direktor hat die LMK eine medienpolitisch ausgewiesene Persönlichkeit gewählt, der auf Grund seiner bisherigen Tätigkeiten sehr gut vernetzt und von großer Fachlichkeit ist. Mit Blick auf die künftigen Ziele wie zum Bei-spiel Vielfaltsicherung, Regionalität oder Medien- und Internetkompetenz freue ich mich über die erfolgte Wahl und bin zuversichtlich, dass wir die gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gremien, die in der LMK auf Landes-, Bundes- und Europa-ebene geschieht, nutzen und erfolgreich fortsetzen."