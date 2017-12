%%%Jürgen Adolph kehrt nach zwei Jahren zu KW43 Branddesign zurück%%%

Jürgen Adolph heuert wieder an seiner alten Wirkungsstätte KW43 Branddesign an, nachdem er diese im Oktober 2016 für zwei Jahre in Richtung Metadesign verlassen hatte. Als alter und neuer Creative Director des Corporate Design- und Corporate Identity-Spezialisten wird er seine begonnene Arbeit nun weiter fortsetzen und sich auch neuen Aufgaben widmen. Er wird nun ein Team aus Spezialisten für Text, Kreation und digitale Themen führen.



Bereits vor neun Jahren war Adolph bei KW43 Branddesign eingestiegen. Nun steigt er zum Executive Creative Director auf und widmet sich gemeinsam mit Prof. Rüdiger Goetz, Geschäftsführer Kreation bei KW43 Branddesign, auch weiteren Themenfeldern wie dem Ausbau des digitalen Standbeins der Agentur. In den zwei Jahren hatte Goetz Adolphs Position kommissarisch übernommen.



Adolph hatte seine Karriere 1995 nach seinem Kommunikationsdesign-Studium bei Michael Conrad & Leo Burnett gestartet. Danach machte er unter anderem Station bei Rempen & Partner, SchönmannCorporate und Claus KochTM. Dabei war er für Marken wie Adidas, BMW, Germanwings, Merz und die Sparkasse tätig.