%%%Starcom/Spark Foundry Schweiz: Milosz Lipski steigt zum Busines Director auf%%%

Zum 1. Januar 2018 wird Milosz Lipski, 33, neuer Business Director der Media-Agenturen Starcom und Spark Foundry in Zürich. Der gelernte Verlagskaufmann, der seine berufliche Laufbahn beim Presse Fachverlag in Hamburg begann und seit April 2017 als Digital Director auf der Starcom-Pay-roll steht, übernimmt seine neue Funktion im Zuge der Integration der beiden Publicis-Töchter in die neuformierte Publicis Media. Er berichtet an Beat Krebs, den CEO von Publicis Media in der Schweiz.

Nach dem beruflichen Start bei dem Hamburger Fachverlag (einer Schwester des New Business Verlages) wechselte Milos Lipski nach einem Zwischenstepp bei Haymarket im April 2011 auf die Agentur-Seite und arbeitete als Digital Consultant bei der Media-Agentur Carat in Hamburg. Anfang 2014 ging er in die Schweiz zur WPP-Tochter MediaCom Switzerland, wo er als Senior Digital Consultant auf der Pay-roll stand. Im Herbst 2015 kehrte in den Medien-Sektor zurück und arbeitete als Leiter Agenturen Online bei der Ringier Axel Springer Schweiz AG in Zürich. Dieser Bereich wurde bekanntlich als Admeira ausgegliedert.