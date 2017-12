%%%Deutsche Börse holt Sponsoring-Leiter von Lagardère%%%

Seit Anfang Dezember leitet Sven Benner das Sponsoring der Deutschen Börse in Frankfurt. In seiner neuen Position ist er für die Partnerschaft zwischen Finanz-Unternehmen und dem Fußball-Club Eintracht Frankfurt verantwortlich. Darüber hinaus kümmert er sich auch um den Bereich CSR. Der 36-Jährige arbeitet eng mit Kai Fischer, Managing Director Group Communications, zusammen. Die Deutsche Börse ist seit der laufenden Saison 2017/18 Sponsor des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Benner kommt von der Lagardère-Tochter Lagardère Plus bzw. der Vorgänger-Agentur Akzio, wo er seit 2009 als Director für Client Management tätig war.