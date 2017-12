%%%Dentsu-Aegis: Management-Veränderung in der Region Asia Pacific%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis Network (DAN) befördert den Niederländer Dick van Motman zum neuen weltweiten und Asia-Pazifik (APAC) President für die Kreativ-Agenturen des Networks. Van Motman war zuletzt CEO bei Dentsu Aegis Südost-Asien gewesen. Er kam 2013 als erster nicht-japanischer Regional-Leader zu Dentsu Asia. Nach der Fusion mit Aegis 2014 lag die Management-Verantwortung aller M&-Aktivitäten für die Region Asia Pacific bei van Motman.Der derzeitige globale und APAC President Takaki Hibino geht als CEO für Dentsu Inc. zurück nach Tokyo. Auch Motohiro Yamagishi, CEO Dentsu Aegis China, wechselt als Executive Officer für Domestic Client Relations in die Zentrale nach Tokio. Nachfolger als CEO China wird Phil Teeman, derzeit Managing Director bei DAN China. Mitsuyuki Nakamura, dentsu X Senior Vice President und CEO in Thailand, wird weltweiter & APAC President. Zuvor war ebenfalls Takaki Hibino für diese Rolle verantwortlich.