%%%Stephan Wörner kommt als Creative Director zu 21Torr zurück%%%

Die Stuttgarter Digitalagentur 21Torr baut ihr Team aus. Mit Stephan Wörner, 44, gewinnt der Dienstleister ein bekanntes Gesicht zurück: Nachdem er bereits von 2012 bis 2016 als Creative Director an Bord war, kehrt er nun in derselben Position zurück. In der Zwischenzeit war er zuletzt bei der E-Commerce Agentur diconium digital solutions als Creative Director User Experience und Concept tätig und machte davor Station bei der Marketingagentur Avance, beide Stuttgart. Im Laufe seiner Karriere sammelte er Erfahrung bei Agenturen und Unternehmen. So unterstützte er etwa Jung von Matt/Neckar als Senior Konzepter Online. Bei 21Torr entwickelt Wörner nun kreative Konzepte und Ideen und zeichnet für die Umsetzung der kommunikativen Maßnahmen verantwortlich.



Als weiterer Neuzugang unterstützt Martin Basgier die Agentur. Der 31-Jährige begann seine Karriere beim Göppinger Software-Hersteller TeamViewer. Dort durchlief er verschiedene Stationen und betreute zuletzt als Key Account Manager für den Wirtschaftsraum EMEA Kunden bei technischen und vertrieblichen Fragen. Anschließend wechselte er zu dem Softwareentwickler 3 Screen Solutions, Ludwigsburg, wo er als Solution Architect internationale Kunden im Bereich Medien- und Telekommunikation beriet. Bei 21Torr wird Basgier in derselben Position Softwarearchitekturen definieren, Integrationskonzepte ausarbeiten und als technischer Berater fungieren.