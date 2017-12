%%%OVK: Rasmus Giese löst Paul Mudter als Vorsitzenden ab%%%

Rasmus Giese, CEO von United Internet Media, ist zum neuen Vorsitzenden des Online-Vermarkterkreises (OVK) im BVDW gewählt worden. Nach mehr als zehn Jahren als Vorsitzender hat sich Paul Mudter, Geschäftsleiter Interactive bei IP Deutschland, aus beruflichen Gründen nicht noch einmal zur Wahl gestellt.

Giese hatte bereits in den vergangenen Jahren als Stellvertreter Vorsitzender im OVK mitgewirkt und vor allem die technischen Themen nach außen vertreten. In die OVK-Spitze wurden zudem Christian Herp (iq digital) und Dirk Mauer (IP Deutschland) als Stellvertretende Vorsitzende neu gewählt. Sie arbeiten künftig an der Seite von Markus Frank (Oath) und Carsten Schwecke (Media Impact), die im Amt als Stellvertretende Vorsitzende bestätigt wurden.

Stefan Schumacher (G+J Electronic Media Sales) scheidet als Stellvertretender Vorsitzender des OVK aus.