%%%Grey wirbt globalen Chief Innovation Officer bei McCann Worldwide ab%%%



Neuer Chief Innovation Officer bei Grey: Dan Bennett (Foto: Grey)

Die WPP -Tochter Grey engagiert Dan Bennett als weltweiten Chief Innovation Officer. Dies gab Michael Houston, globaler CEO bei Grey, bekannt. Bennett wird in seiner neu geschaffenen Position Greys Digital-Agenda weiter global ausbauen sowie neue technologische Innovationen einführen und für Consumer Data & Analytics verantwortlich sein. Zuletzt arbeitete Dan Bennett als Chief Digital Officer bei der Interpublic-Tochter McCann Worldwide Bevor er 2014 zu McCann wechselte, war er beim Innovation Network AnalogFolk als Managing Director tätig und gründete das New Yorker Office. Davor arbeitete Bennett kanpp drei Jahre als Director of Digital Strategy sowie Digital-Chef für Kunden in Retail, Publishing und CPG Kategorien bei J. Walter Thompson . Weitere Karriere-Stopps waren Director of Digital Accounts bei TBWA/Chiat/Day sowie Digital Account Director bei M&C Saatchi in London.