%%%OneShow 2018 gibt Jury für erste Kategorien bekannt %%%

Till Eckel, Executive Creative Director (ECD) bei Jung von Matt/Hamburg (Radio-Jury)

Jo-Marie Farwick, Executive Creative Director bei Überground (Branded Entertainment-Jury)

Guido Heffels, Chief Creative Officer (CCO) bei Heimat (Film-Jury)

Julia Hoffmann, Head of Design bei Easy (Design-Jury)

Eric Schoeffler, ECD Europe und CCO Germany bei Havas (Interactive & UX/UI-Jury)

Das internationale Kreativ-Festival OneShow hat die Jury für die Kategorien Branded Entertainment, Cross Platform, Design, Direct, Film, Interactive, Mobile, Moving Image Craft, Print & Outdoor, PR, Social Media, UX/UI und Radio bekannt gegeben. Unter den knapp 200 Jury-Mitgliedern aus 34 Ländern sind auch fünf deutsche Top-Kreative zu finden:

Die Jury-Mitglieder für Cultural Driver, Intellectual Property, Responsive Enviroment und Social Influencer werden in Kürze bekannt gegeben. Das finale Judging findet im März 2018 statt und die Shortlist wird im April 2018 verkündet. Die Gewinner der OneShow werden am 9. und 11. Mai 2018 im Rahmen der Creative Week in New York ihre Trophäen erhalten. Alle Informationen zur OneShow sowie alle Juroren finden Sie hier.