MetaDesign organisiert Führung in Berlin und Düsseldorf neu



Daniel Leyser und Diana Brix führen künftig die MetaDesign Offices in Berlin und Düsseldorf (Foto: MetaDesign)

Das Berliner Büro von MetaDesign steht zum Jahreswechsel unter einer neuen Leitung: Daniel Leyser kehrt nach zwei Jahren Aufbauarbeit im digitalen Beratungsnetzwerk Rapp im Februar zu der Markenberatung als Managing Director und Head of Clients zurück. Michel Gabriel, bisher als Head of Clients und Managing Director bei MetaDesign Berlin tätig, wird ab 1. Januar 2018 Managing Director von MetaDesign Zürich. Gabriel wird den Standort zukünftig leiten und strategisch weiterentwickeln.



Der Rückkehrer in Berlin Leyser wird als Mitglied des Management-Teams die digitale Beratungs- und Methodenkompetenz im Client- und Projektmanagement von MetaDesign ausbauen und die inhaltliche Weiterentwicklung des Produkt- und Serviceangebots an den zwei deutschen Standorten vorantreiben. Ferner wird er mit seiner mehr als zwölf Jahre umfassenden internationalen Automobilexpertise Kunden wie Volkswagen und Porsche beraten.



Auch am Düsseldorfer Standort gibt es Neues: Diana Brix, bisher Head of Base (Unitleitung) und Client Partner bei MetaDesign Berlin, wird im Januar 2018 nach Düsseldorf wechseln und die Führung des 40-köpfigen Teams als Managing Director übernehmen. Brix leitete die vergangenen fünf Jahre eine der beiden operativen Units in Berlin und hatte Anteil am Gewinn und der Weiterentwicklung der Kunden Deutsche Post, Lidl, Ergo und Siemens Healthineers. Markus Müller gibt nach acht Jahren die Leitung des Düsseldorfer Standorts ab, um sich zukünftig in seiner Rolle als Head of Growth ausschließlich Wachstumsthemen wie der strategischen Neugeschäftsentwicklung und der Außendarstellung von MetaDesign zu widmen. Die Nachfolge von Brix am Standort Berlin übernimmt als Head of Base (Unitleitung) Christopher Wynes. Der Kreative und Innovationstreiber Wynes war erst vor sechs Monaten von Düsseldorf nach Berlin gewechselt und steigt nun ins Führungsteam des Berliner Standorts auf.



Mit Kathrin Neubert übernimmt zudem eine HR-Expertin die seit Oktober vakante Position des Head of Talent für die Standorte Berlin und Düsseldorf. Neubert hat langjährige Personalerfahrung in der Medien- und Digitalbranche, unter anderem bei MTV und Jamba. Zuletzt war sie Personalchefin bei Studiocanal in Berlin. Sie startete bereits im November bei MetaDesign und wird sich neben der Suche und Entwicklung von Talenten bei MetaDesign auch um übergreifende Personalthemen der Gruppe Publicis Communications Deutschland kümmern.