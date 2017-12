%%%Christine Ratsch steigt als Partnerin bei +Knauss ein%%%

Ob man nach 13 Jahren in einer Agentur einfach mal Lust auf Veränderung hat oder ob es in der Hamburger Dependance von Select World nach dem Einstieg von Diana Pauser im September nicht genug Spielraum für zwei starke kreative Führungsfiguren gab - fest steht: Christine Ratsch, bisher Creative Director in der Hamburger Agentur Select World, verlässt nach über 13 Jahren die Agentur und steigt Mitte Januar nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt als Creative Director und Partner bei der Ortskonkurrenz +Knauss ein. Die 42-Jährige wird gemeinsam mit den drei anderen Partnern Jan Knauss, Matthias Eylers und Thies Schuster die Hamburger Ideenagentur leiten und als Creative Director vor allem das Neukundengeschäft im Premiumbereich vorantreiben.





Christine Ratsch hat überwiegend auf internationalen Etats gearbeitet: Zuletzt war sie bei Select World als Executive Creative Director für Kunden wie Beiersdorf, Merck und Coty Fragrance verantwortlich. "Wir freuen uns darauf, +Knauss gemeinsam mit Christine Ratsch weiterzuentwickeln", sagt Agenturgründer Jan Knauss. "+Knauss bedeutet immer kreative und strategische Chefarztbetreuung. Mit unserer neuen 'Chefärztin' können wir weiterwachsen und unseren Kunden nun auch die weibliche Perspektive für ihre Markenkommunikation bieten. Christine Ratsch ist eine starke Frau mit einer starken Stimme und Gespür für feine Kreation."





Die gebürtige Bremerin arbeitete nach ihrem Kommunikationsdesign-Studium in Hamburg zunächst bei Jung von Matt - ebenso wie auch Knauss, Schuster und Eylers. Sie kennt daher das +Knauss-Führungstrio schon lange. "Mich reizt besonders die Agilität von +Knauss“, sagt sie. "Mutige Entscheidungen in kreativer und unternehmerischer Hinsicht lassen sich hier viel leichter treffen."